अमिताभ की बुलेटप्रूफ सुरक्षा पर कांग्रेस का तंज, ‘नमो बॉलीवुड जीवन सुरक्षा योजना’ की मांग से मचा सियासी घमासान

Amitabh Bachchan Bulletproof Security: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता आज भी करोड़ों प्रशंसकों को उनके घर तक खींच लाती है, लेकिन इस बार उनके रविवार दर्शन का अंदाज चर्चा का विषय बन गया। मुंबई स्थित जलसा के बाहर बुलेटप्रूफ सुरक्षा कवच के पीछे से प्रशंसकों का अभिवादन करने की तस्वीर ने राजनीतिक बहस को भी हवा दे दी है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने इसी घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और फिल्मी संवादों के जरिए सियासी कटाक्ष किया।