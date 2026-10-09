हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा शोध, IIT-BHU और NHIDCL के बीच हुआ समझौता, पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में सड़क सुरक्षा पर होगा कार्य

आईआईटी-बीएचयू के मुताबिक, दोनों संस्थानों के बीच यह समझौता 8 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित एनएचआईडीसीएल के मुख्यालय में हुआ। इस दौरान एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक डॉ. किशन कुमार, तकनीकी निदेशक अमरेंद्र कुमार, आईआईटी-बीएचयू के डीन (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) प्रो. राजेश कुमार और संस्थान में एमओआरटीएच चेयर प्रोफेसर प्रो. अंकित गुप्ता मौजूद रहे। समझौते के तहत दोनों संस्थानों की ओर से हाईवे इंजीनियरिंग, पहाड़ी ढलानों को स्थिर रखने, टिकाऊ सड़क निर्माण तकनीक और सड़क नेटवर्क की रियल टाइम निगरानी जैसे विषयों पर संयुक्त रूप से शोध किया जाएगा। इसके अलावा दोनों संस्थान संयुक्त शोध परियोजनाएं भी चलाएंगे। तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान करने के साथ ही विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और विद्यार्थियों व इंजीनियर्स के लिए इंटर्नशिप के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।