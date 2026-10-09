काशी से निशांत कुमार की मिशन यूपी की शुरुआत, लोगों को करेंगे संबोधित, तय हो गई तारीख

JDU in UP Election: जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरने जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री निशांत कुमार वाराणसी में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड इसके जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। निशांत कुमार इस सम्मेलन के जरिए पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में जेडीयू की उपस्थित दर्ज करने जा रहे हैं। हालांकि, पहले 25 अक्टूबर को उनका यह कार्यक्रम होना था, लेकिन वाराणसी में प्रस्तावित एयर शो के कारण अब नई तिथि सामने आई है।