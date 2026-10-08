‘अराजक मानसिकता वाले केवल विष घोलते हैं, हिम्मत है तो इस्तीफा दें’, राहुल गांधी पर बरसे नितिन नवीन

बाबा विश्वनाथ के दर्शन का अपना अनुभव साझा करते हुए नितिन नवीन ने कहा, "हम बिहार से आते हैं और काशी आना हमारी सनातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। मुझे पहले भी कई बार बाबा का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जिस भव्यता के साथ फिर से बनाया गया है, उसे देखकर हर भक्त खुश है। मां गंगा के किनारे बाबा की पूजा करना सचमुच एक अद्भुत अनुभव है। मैं करोड़ों सनातनियों के आस्था के इस केंद्र को इतना भव्य रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं।"