यमन की सेना ने 2103 स्ट्राइक में 1860 हूती लड़ाके किए ढेर, बाब अल-मंदेब के पास अहम पहाड़ियों पर जमाया कब्जा

वहीं, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. रशाद अल-अलीमी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन' तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसके लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं हो जाते। नेशनल अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंपोनेंट्स के नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अल-अलीमी ने कहा कि राजधानी सना को हूती नियंत्रण से मुक्त कराने और पूरे देश में संवैधानिक अधिकार बहाल करने का संकल्प अटूट है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इसके सभी रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते।