होर्मुज को लेकर ईरान के दावे को अमेरिका ने बताया झूठा, कहा- हमारे नियंत्रण में है रूट, अभी भी गुजर रहा 2 करोड़ बैरल तेल

Strait of Hormuz: दुनिया में समुद्री रास्ते से तेल की सप्लाई के लिए सबसे अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उसे पूरी तरह झूठा बताया, जिसमें कहा गया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो गया है और अब तेहरान का उस पर पूरा नियंत्रण है। अमेरिकी सेना ने एक बयान जारी के साफ किया कि इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से कमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों की आवाजाही जारी है।