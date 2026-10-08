‘पुतिन ने जन्मदिन पर खुद को दिया तोहफ़ा’: रूसी हमले में 25 की मौत पर जेलेंस्की का तीखा बयान

Zelensky Putin Birthday Gift: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले में 25 लोग मारे गए और 100 घायल हो गए। उन्होंने कीव के सहयोगियों से और एयर डिफेंस मिसाइलें और मदद मांगी। X पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने बताया कि रात भर चले इस मिले-जुले हमले में कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ 'शहेद' (Shahed) ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह पुतिन ने अपने जन्मदिन पर खुद को दिया गया 'तोहफा' है।