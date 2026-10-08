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‘पुतिन ने जन्मदिन पर खुद को दिया तोहफ़ा’: रूसी हमले में 25 की मौत पर जेलेंस्की का तीखा बयान

Russian missile strike casualties: रूस के बड़े मिसाइल-ड्रोन हमले में यूक्रेन में 25 लोग मारे गए। जेलेंस्की ने इसे पुतिन का जन्मदिन 'तोहफा' बताया और सहयोगियों से एयर डिफेंस मदद मांगी।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Oct 08, 2026

Russia missile attack Kyiv

यूक्रेन पर रातभर बरसी मिसाइलों से 25 लोगों की मौत पर भड़के जेलेंस्की, Photo Source@ANI

Zelensky Putin Birthday Gift: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले में 25 लोग मारे गए और 100 घायल हो गए। उन्होंने कीव के सहयोगियों से और एयर डिफेंस मिसाइलें और मदद मांगी। X पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने बताया कि रात भर चले इस मिले-जुले हमले में कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ 'शहेद' (Shahed) ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह पुतिन ने अपने जन्मदिन पर खुद को दिया गया 'तोहफा' है।

जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने रूस की 44 मिसाइलें मार गिराईं, जिनमें क्रूज और बैलिस्टिक दोनों शामिल थीं। उन्होंने कहा कि सभी मिसाइलें नहीं गिराई जा सकीं, खासकर बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करना मुश्किल होता है। 117 'शहेद' ड्रोन को नाकाम किया गया, जो ज्यादातर दागे गए ड्रोन थे, लेकिन सभी को नहीं रोका जा सका।

हर दिन तैयार रहें मिसाइलें, सहयोगियों से मांगी मदद

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एयर डिफेंस मिसाइलों के अतिरिक्त पैकेज और अन्य उपायों की जरूरत है। उन्होंने कहा, और उचित पैकेज मिलेंगे। खतरा हर दिन बना रहता है, और हर दिन हमारी एयर डिफेंस बैटरी में मिसाइलें तैयार होनी चाहिए। हम अपने सहयोगियों से जल्द डिलीवरी की उम्मीद करते हैं।

रुबियो: अभी NATO सदस्यता पर कोई बात नहीं

अमेरिका रूस-यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने पर ज़ोर देता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यूक्रेन की NATO सदस्यता का मुद्दा अभी विचाराधीन नहीं है। आइसलैंड की विदेश मंत्री थोरगेरदुर कैट्रिन गुन्नार्सडॉटिर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अमेरिका की तत्काल प्राथमिकता सैन्य गठबंधन का विस्तार करने के बजाय युद्ध को खत्म करना है। रुबियो ने कहा कि वॉशिंगटन जान-माल का और नुकसान कम करना चाहता है और सकारात्मक भूमिका निभाना चाहता है। हालांकि उन्होंने कहा कि जमीनी हालात से नहीं लगता कि समाधान जल्द निकलेगा।

ट्रंप बोले- पिछले महीने 25,000 लोग मारे गए

पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि वह चाहते हैं कि दोनों पक्ष समझौता करें। उन्होंने कहा, पिछले महीने 25,000 लोग मारे गए। उससे पहले के महीनों में 32,000 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश सैनिक थे… यह बहुत दुखद है।

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Updated on:

08 Oct 2026 05:47 am

Published on:

08 Oct 2026 05:47 am

Hindi News / World / ‘पुतिन ने जन्मदिन पर खुद को दिया तोहफ़ा’: रूसी हमले में 25 की मौत पर जेलेंस्की का तीखा बयान

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