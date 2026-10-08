‘पुतिन ने जन्मदिन पर खुद को दिया तोहफ़ा’: रूसी हमले में 25 की मौत पर जेलेंस्की का तीखा बयान

यूक्रेन पर रातभर बरसी मिसाइलों से 25 लोगों की मौत पर भड़के जेलेंस्की, Photo Source@ANI
Zelensky Putin Birthday Gift: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले में 25 लोग मारे गए और 100 घायल हो गए। उन्होंने कीव के सहयोगियों से और एयर डिफेंस मिसाइलें और मदद मांगी। X पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने बताया कि रात भर चले इस मिले-जुले हमले में कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ 'शहेद' (Shahed) ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह पुतिन ने अपने जन्मदिन पर खुद को दिया गया 'तोहफा' है।
जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने रूस की 44 मिसाइलें मार गिराईं, जिनमें क्रूज और बैलिस्टिक दोनों शामिल थीं। उन्होंने कहा कि सभी मिसाइलें नहीं गिराई जा सकीं, खासकर बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करना मुश्किल होता है। 117 'शहेद' ड्रोन को नाकाम किया गया, जो ज्यादातर दागे गए ड्रोन थे, लेकिन सभी को नहीं रोका जा सका।
जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एयर डिफेंस मिसाइलों के अतिरिक्त पैकेज और अन्य उपायों की जरूरत है। उन्होंने कहा, और उचित पैकेज मिलेंगे। खतरा हर दिन बना रहता है, और हर दिन हमारी एयर डिफेंस बैटरी में मिसाइलें तैयार होनी चाहिए। हम अपने सहयोगियों से जल्द डिलीवरी की उम्मीद करते हैं।
अमेरिका रूस-यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने पर ज़ोर देता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यूक्रेन की NATO सदस्यता का मुद्दा अभी विचाराधीन नहीं है। आइसलैंड की विदेश मंत्री थोरगेरदुर कैट्रिन गुन्नार्सडॉटिर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अमेरिका की तत्काल प्राथमिकता सैन्य गठबंधन का विस्तार करने के बजाय युद्ध को खत्म करना है। रुबियो ने कहा कि वॉशिंगटन जान-माल का और नुकसान कम करना चाहता है और सकारात्मक भूमिका निभाना चाहता है। हालांकि उन्होंने कहा कि जमीनी हालात से नहीं लगता कि समाधान जल्द निकलेगा।
पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि वह चाहते हैं कि दोनों पक्ष समझौता करें। उन्होंने कहा, पिछले महीने 25,000 लोग मारे गए। उससे पहले के महीनों में 32,000 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश सैनिक थे… यह बहुत दुखद है।
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