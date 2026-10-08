ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान की परमाणु शक्ति खत्म, तेहरान ने बताया-‘नाकामियां छिपाने की कोशिश’

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रॉयटर्स को बताया कि सात महीने से चल रहे युद्ध को रोकने से पहले तेहरान को परमाणु संवर्धन क्षमता में 'अर्थपूर्ण' कटौती करनी होगी। उन्होंने कहा, अगर आप परमाणु हथियार नहीं चाहते हैं, तो आपको 60% संवर्धित ईंधन की क्या जरूरत है?" वेंस ने साफ़ किया कि सिर्फ जबानी वादे काफी नहीं होंगे और कहा, हम बातों के बदले काम नहीं करेंगे। वेंस ने कहा कि वाशिंगटन को स्पष्टता नहीं है कि तेहरान में अंतिम फैसला किसके पास है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अरागची के संपर्क में रहने के बावजूद उन्होंने इनके अधिकार क्षेत्र पर संदेह जताया।