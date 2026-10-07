ब्लैक सी में जहाजों पर हमले: भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, बोला-नाविकों को निशाना बनाना बंद हो

Black Sea Attacks: ब्लैक सी में कमर्शियल जहाजों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की निंदा करते हुए समुद्री हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की है। भारत का कहना है कि इससे आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरराष्ट्रीय नाविकों की जान को सीधा खतरा है। मंत्रालय ने औपचारिक बयान में टोगो के झंडे वाले 'अल्फा वतन', पलाऊ के झंडे वाले 'एबल' और लाइबेरिया के झंडे वाले ऑयल टैंकर 'अफ्रामैक्स रियो' पर हुए हमलों की जानकारी दी। इन हमलों से दर्जनों भारतीय क्रू मेंबर गंभीर खतरे में पड़ गए थे।