यूक्रेन ने रूस को दहलाया, दो तेल ठिकानों और ट्रेनिंग ग्राउंड पर किए हमले

ज़ेलेन्स्की ने एक बार फिर मज़बूत एयर डिफेंस की इच्छा जताई। उन्होंने बताया कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन के लिए लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं और इस समय यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस पैकेज बहुत ज़रूरी हैं। ज़ेलेन्स्की ने बताया कि यूक्रेन हर दिन पैट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइलें ढूंढ रहा है, जिससे न सिर्फ रूसी हमलों को नाकाम किया जा सके, बल्कि यूक्रेनी लोगों की जान भी बचाई जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूसी हवाई हमलों के खिलाफ यूक्रेन को मज़बूत एयर डिफेंस की ज़रूरत है और इस सिलसिले में ज़ेलेन्स्की अपने सहयोगी देशों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।