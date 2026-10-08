इस्लामाबाद में गुटेरेस, सड़कों पर इमरान के समर्थक, क्या UN प्रमुख ने मुनीर से उठाया खान की जेल का मुद्दा?

प्रवक्ता दुजारिक से सवाल पूछे जाने पर कि, क्या गुटेरेस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ के साथ खान की हिरासत का मुद्दा उठाया था। खान के समर्थकों का दावा है कि उनकी सेहत बिगड़ रही है। इसके जवाब में दुजारिक ने कहा कि वे इमरान खान से जुड़ी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने बताया कि महासचिव और उनके पाकिस्तानी वार्ताकारों के बीच बातचीत में सभी संबंधित विषयों पर चर्चा हुई।