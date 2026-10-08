इस्लामाबाद में गुटेरेस, सड़कों पर इमरान के समर्थक, क्या UN प्रमुख ने मुनीर से उठाया खान की जेल का मुद्दा?

पाकिस्तान में इमरान खान की हिरासत पर UN की नजर, Photo Source@IANS
Guterres Pakistan Visit: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान की अपनी हालिया यात्रा के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल की सजा के बारे में चर्चा की हो सकती है। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने इस बारे में हुई बातचीत को लेकर अहम संकेत दिए हैं।
प्रवक्ता दुजारिक से सवाल पूछे जाने पर कि, क्या गुटेरेस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ के साथ खान की हिरासत का मुद्दा उठाया था। खान के समर्थकों का दावा है कि उनकी सेहत बिगड़ रही है। इसके जवाब में दुजारिक ने कहा कि वे इमरान खान से जुड़ी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने बताया कि महासचिव और उनके पाकिस्तानी वार्ताकारों के बीच बातचीत में सभी संबंधित विषयों पर चर्चा हुई।
अपनी ब्रीफिंग में दुजारिक ने बताया कि गुटेरेस और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आतंकवाद के खतरे पर भी चर्चा की। मुनीर को देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। किसी देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान UN महासचिव का उस देश के सेना प्रमुख के साथ हाई-प्रोफाइल बैठक करना असामान्य बात है। इसके अलावा, गुटेरेस ने यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की।
जब गुटेरेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिल रहे थे, तब खान के हजारों समर्थक उनकी रिहाई और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे थे। पाकिस्तान भर में यह मार्च रविवार को खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ, जिसमें अनुमानित 5,000 प्रतिभागी शामिल थे। इन लोगों ने खुद को 'इमरान की सेना' बताया। रास्ते में और भी समर्थक इसमें शामिल होते गए।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के नेता खान को 2022 में संसदीय प्रक्रिया के जरिए पद से हटा दिया गया था। अगले साल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पार्टी को 2024 के आम चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद शरीफ सत्ता में आए। इमरान खान के परिजनों और समर्थकों का कहना है कि जेल में रहने के दौरान उनकी सेहत खराब हो गई है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग