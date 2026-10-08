अमेरिका में पढ़ाई के बाद काम होगा महंगा! OPT के लिए $70,000 की फीस का प्रस्ताव

मौजूदा नियमों के तहत योग्य F-1 छात्र अपने एकेडमिक प्रोग्राम को पूरा करने से पहले या ग्रेजुएशन के बाद OPT ले सकते हैं, बशर्ते काम सीधे उनके मुख्य पढ़ाई के विषय से जुड़ा हो। छात्र हर एजुकेशनल लेवल पर 12 महीने तक का OPT ले सकते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स (STEM) में क्वालिफाइंग डिग्री वाले ग्रेजुएट अतिरिक्त 24 महीने के STEM OPT एक्सटेंशन के लिए योग्य हो सकते हैं। इससे यह प्रोग्राम उन इंटरनेशनल ग्रेजुएट के लिए खास तौर पर अहम हो जाता है, जो US टेक्नोलॉजी और दूसरे हाई-स्किल्ड इंडस्ट्री में प्रोफेशनल अनुभव पाना चाहते हैं।