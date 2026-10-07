पहले युद्ध खत्म करो…नाटो में शामिल होना एजेंडे में नहीं- यूक्रेन संकट पर अमेरिका का बड़ा बयान

Ukraine NATO Membership: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की नाटो (NATO) सदस्यता को लेकर बड़ा संकेत दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ कहा कि फिलहाल यूक्रेन का NATO में शामिल होना एजेंडे में नहीं है। अमेरिका की प्राथमिकता अभी युद्ध को खत्म करना है। आइसलैंड के विदेश मंत्री के साथ प्रेस ब्रीफिंग में रुबियो ने कहा कि NATO में नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी देशों की सहमति जरूरी होती है। यूक्रेन की सदस्यता फिलहाल इस प्रक्रिया के तहत टेबल पर नहीं है।