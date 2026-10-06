बार-बार चेतावनी के बावजूद बुल्गारिया में तुर्की के 2 जहाजों पर ड्रोन हमला, रूस-यूक्रेन युद्ध अब ले सकता है और विकराल रूप

इस घटना से एक दिन पहले रोमानिया के पास अनाज से भरे एक जाहज पर हमला किया गया था। इस हमले में चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गई और 11 अन्य लोगों को बचा लिया गया था। तुर्की के मालिकाना हक वाला रोयाद मम्मादोव जहाज यूक्रेन का गेहूं लेकर इटली जा रहा था, तभी उसमें आग लग गई और वह रोमानिया के पास डूब गया। रोमानियाई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उस पर भी ड्रोन से हमला हुआ था।