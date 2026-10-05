ईरान में आतंकी हमला, मारे गए 2 पुलिसकर्मी

ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थिति गंभीर है! इस प्रांत की बॉर्डर पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) से लगती है और प्रांत में कई आतंकी और उग्रवादी सक्रिय हैं। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूच सुन्नी समूह खास तौर पर जैश अल-अदल (जो अब पीपुल्स फाइटर्स फ्रंट का हिस्सा है), ईरानी सरकार के खिलाफ सक्रिय हैं। ये समूह अपने लोगों के प्रति भेदभाव और आर्थिक उपेक्षा को खत्म करने और धार्मिक अधिकार देने की मांग करते हैं। ईरानी सरकार इन्हें आतंकी मानती है। पिछले कुछ महीनों से सिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्रों में सुरक्षाबलों और उग्रवादियों के बीच झड़पें जारी हैं। इन झड़पों में दोनों पक्षों के लोग मारे गए हैं। आज सिस्तान और बलूचिस्तान में एक बार फिर आतंकी हमले का मामला सामने आया है और पुलिसकर्मी निशाना बने हैं। ईरान इन समूहों के लोगों की गतिविधियों को विदेशी ताकतों से जुड़े आतंकी हमले बताता है। हालांकि अमेरिका (United States of America) और इज़रायल (Israel) से इनके कनेक्शन की कभी पुष्टि नहीं हुई है!