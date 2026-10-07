पुतिन से न्यूमोनिक प्लेग पर होगी ट्रंप की बात, यूक्रेन युद्ध में 25 हजार मौतों का भी किया जिक्र

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की NATO सदस्यता को लेकर अपना रुख साफ किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि फिलहाल यूक्रेन का NATO में शामिल होना विचाराधीन नहीं है और अमेरिका का पूरा ध्यान युद्ध को खत्म कराने पर है। इसी बीच यूक्रेन ने अक्टूबर के अंत तक रूस और अमेरिका के साथ तकनीकी स्तर की त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार होने की बात कही है। वहीं, यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भारत की शांति पहल का जिक्र करते हुए इसे मौजूदा प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके पास शांतिपूर्ण समाधान के लिए 'अच्छे विचार' होने की बात कही।