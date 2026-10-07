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पुतिन से न्यूमोनिक प्लेग पर होगी ट्रंप की बात, यूक्रेन युद्ध में 25 हजार मौतों का भी किया जिक्र

Russia-Ukraine War: मार्को रुबियो ने कहा कि यूक्रेन की NATO सदस्यता फिलहाल एजेंडे में नहीं है और अमेरिका का फोकस युद्ध खत्म कराने पर है। इसी बीच भारत की शांति पहल और PM मोदी के प्रयासों की भी चर्चा हुई है।
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भारत

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Pratiksha Gupta

Oct 07, 2026

Donald Trump on iran

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो- वीडियो ग्रैब ANI/X)

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की NATO सदस्यता को लेकर अपना रुख साफ किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि फिलहाल यूक्रेन का NATO में शामिल होना विचाराधीन नहीं है और अमेरिका का पूरा ध्यान युद्ध को खत्म कराने पर है। इसी बीच यूक्रेन ने अक्टूबर के अंत तक रूस और अमेरिका के साथ तकनीकी स्तर की त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार होने की बात कही है। वहीं, यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भारत की शांति पहल का जिक्र करते हुए इसे मौजूदा प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके पास शांतिपूर्ण समाधान के लिए 'अच्छे विचार' होने की बात कही।

प्लेग को लेकर पुतिन से बात करेंगे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द फोन पर बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रूस में न्यूमोनिक प्लेग को लेकर चर्चा होगी। यह फैसला रूस के इर्कुत्स्क एंटी-प्लेग इंस्टीट्यूट में 28 वर्षीय कर्मचारी दार्या शिपिलोवा की अज्ञात कारणों से हुए निमोनिया के बाद मौत के बीच लिया गया है। ट्रंप ने बीमारी को गंभीर बताते हुए रूस को मदद देने की पेशकश भी की है।

NATO की सदस्यता आसान नहीं

यूक्रेन की लंबे समय से चली आ रही NATO सदस्यता की मांग पर बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी नए देश को शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति बेहद जरूरी होती है। फिलहाल ऐसे हालात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों के बीच जारी सैन्य संघर्ष को विराम देना है, ताकि और अधिक मासूम जिंदगियों को बचाया जा सके। हालांकि, जमीनी स्तर पर स्थिति अभी काफी गंभीर है, फिर भी अमेरिका बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति का रास्ता तलाशने की पूरी कोशिश कर रहा है।

अक्टूबर के अंत में हो सकती है 3 देशों की अहम बैठक

युद्ध के मैदान में जारी तनाव के बीच कूटनीति के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी बातचीत टीम ने अक्टूबर के अंत तक यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच एक खास त्रिपक्षीय बैठक करने का प्रस्ताव दिया है। जेलेंस्की ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उनका देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) या किसी भी अन्य तटस्थ स्थान पर इस वार्ता के लिए पूरी तरह तैयार है।

ट्रंप का बयान, 'हर महीने हजारों जानें जा रही हैं, समझौता जरूरी'

दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कई मुद्दों पर समझौते हुए। मैं चाहता हूं कि वह पुतिन के साथ समझौता करें और मैं चाहता हूं कि पुतिन उसके साथ समझौता करें। पिछले महीने 25,000 लोग मारे गए। उससे पहले के महीनों में 32,000 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे… यह कितने दुख की बात है।

भारत का 'शांति प्लान' बना सबसे बड़ी उम्मीद

इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रुख काफी असरदार साबित हो रहा है। परंपरागत कूटनीति से आगे बढ़ते हुए भारत ने मॉस्को और कीव के बीच सुलह कराने के लिए एक विस्तृत 'शांति प्रस्ताव' पेश किया है।
यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने खुद पुष्टि की है कि कीव के पास फिलहाल चार देशों (तुर्की, मिस्र, अमेरिका और भारत) के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनमें से भारत का शांति प्लान सबसे व्यापक और व्यावहारिक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा है कि भारतीय नेतृत्व के पास इस संघर्ष को सुलझाने के लिए बेहद दूरदर्शी और व्यावहारिक विचार हैं।

पहले युद्ध खत्म करो…नाटो में शामिल होना एजेंडे में नहीं- यूक्रेन संकट पर अमेरिका का बड़ा बयान

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Updated on:

07 Oct 2026 07:54 am

Published on:

07 Oct 2026 07:31 am

Hindi News / News Bulletin / पुतिन से न्यूमोनिक प्लेग पर होगी ट्रंप की बात, यूक्रेन युद्ध में 25 हजार मौतों का भी किया जिक्र

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