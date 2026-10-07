‘परमाणु बम नहीं चाहिए तो 60% ईंधन क्यों?’ जेडी वेंस बोले- जंग खत्म करनी है तो यूरेनियम संवर्धन घटाए ईरान

शांति वार्ता में आ रही बाधाओं का जिक्र करते हुए जेडी वेंस ने कहा कि वॉशिंगटन को यह पक्का नहीं पता है कि तेहरान में असल में फैसले कौन ले रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के संपर्क में है, लेकिन युद्ध की शुरुआत में संयुक्त अमेरिकी-इजरायली हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद यह साफ नहीं है कि ईरानी सत्ता तंत्र में इन नेताओं के पास कितना अधिकार बचा है। वेंस ने कहा, "हमें जो जानकारी मिली है, उससे यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि उनका देश असल में फैसले कैसे ले रहा है।"