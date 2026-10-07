7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘परमाणु बम नहीं चाहिए तो 60% ईंधन क्यों?’ जेडी वेंस बोले- जंग खत्म करनी है तो यूरेनियम संवर्धन घटाए ईरान

Iran-US War: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए ईरान को अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमता कम करनी होगी। रॉयटर्स से बात करते हुए वेंस ने कहा कि भविष्य में अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का केवल आश्वासन काफी नहीं होगा और अमेरिका शब्दों के बजाय कार्रवाई से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Oct 07, 2026

JD Vance on Iran Wedding Strike

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (Photo- ANI)

JD Vance on Iran Uranium Enrichment: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तेहरान के सामने परमाणु मामलों में कड़ी रियायतें देने की शर्त रखी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के साथ एक खास इंटरव्यू में वेंस ने साफ कहा कि शांति समझौते और टकराव को खत्म करने के लिए ईरान को अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमता में कटौती करनी होगी। वेंस ने स्पष्ट किया कि वॉशिंगटन सिर्फ भविष्य के वादों के आधार पर पीछे नहीं हटेगा, उसे जमीन पर ठोस कदम उठाए जाते हुए देखने की जरूरत है।

परमाणु हथियार नहीं बनाना तो 60% ईंधन की जरूरत क्यों? - जेडी वेंस

अलास्का में चुनाव प्रचार के बाद रॉयटर्स करते हुए जेडी वेंस ने कहा, "अगर आप परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको 60% संवर्धित ईंधन की क्या जरूरत है? अगर आप परमाणु बम न बनाने के अपने संकल्प को दिखाना चाहते हैं, तो अत्यधिक संवर्धित ईंधन का उत्पादन बंद करें।" उन्होंने कहा कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ऐसी कार्रवाई करनी होगी, जिससे अमेरिका को उसके इरादों पर भरोसा हो सके। उन्होंने कहा कि संवर्धन क्षमता में कुछ सार्थक करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

शब्दों के बदले कार्रवाई नहीं - जेडी वेंस

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि वॉशिंगटन अभी भी समझौते के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान की ओर से ठोस कदम जरूरी होंगे। जेडी वेंस ने कहा, "हम शब्दों के बदले कार्रवाई नहीं करेंगे।" वेंस के मुताबिक, अमेरिका ऐसा समझौता चाहता है जिसमें ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा खड़ा नहीं करने के लिए वास्तविक कदम उठाए।

यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है - जेडी वेंस

शांति वार्ता में आ रही बाधाओं का जिक्र करते हुए जेडी वेंस ने कहा कि वॉशिंगटन को यह पक्का नहीं पता है कि तेहरान में असल में फैसले कौन ले रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के संपर्क में है, लेकिन युद्ध की शुरुआत में संयुक्त अमेरिकी-इजरायली हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद यह साफ नहीं है कि ईरानी सत्ता तंत्र में इन नेताओं के पास कितना अधिकार बचा है। वेंस ने कहा, "हमें जो जानकारी मिली है, उससे यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि उनका देश असल में फैसले कैसे ले रहा है।"

ट्रंप की ईरान को दो टूक: टकराव खत्म होगा, रास्ता अच्छा होगा या कड़ा-जल्द पता चलेगा

ये भी पढ़ें
Trump Iran conflict

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

07 Oct 2026 07:16 am

Published on:

07 Oct 2026 07:16 am

Hindi News / World / ‘परमाणु बम नहीं चाहिए तो 60% ईंधन क्यों?’ जेडी वेंस बोले- जंग खत्म करनी है तो यूरेनियम संवर्धन घटाए ईरान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

रूस में लैब कर्मचारी की मौत के बाद प्लेग पर WHO का अपडेट, इरकुत्स्क में नहीं मिला कोई नया मामला

Pneumonic Plague, WHO, WHO Russia
विदेश

अगर प्लेग की पुष्टि नहीं, तो फिर किस पैथोजन से हुई लैब कर्मी की मौत? WHO ने रूस से मांगी रिपोर्ट

russia plague
विदेश

पहले युद्ध खत्म करो…नाटो में शामिल होना एजेंडे में नहीं- यूक्रेन संकट पर अमेरिका का बड़ा बयान

us-ukrain latest update
विदेश

फ्रांस में स्कूल बंद, सड़कों पर उतरे लाखों छात्र, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

France Protest News
विदेश

ताइज के अल-सलू में हूतियों का बड़ा हमला नाकाम, यमन की सेना की कार्रवाई में 12 लड़ाके ढेर

Yemen Houthi Conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.