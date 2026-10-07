7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ट्रंप की ईरान को दो टूक: टकराव खत्म होगा, रास्ता अच्छा होगा या कड़ा-जल्द पता चलेगा

US Iran tensions: मैरीलैंड में नए शिपयार्ड की घोषणा के दौरान ट्रंप ने कहा, ईरान से टकराव अच्छे या उतने अच्छे तरीके से नहीं खत्म होगा। पूरी खबर पढ़ें।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Oct 07, 2026

Trump Iran conflict

ट्रंप ने ईरान को दी "आसान या मुश्किल रास्ते" की चेतावनी, Photo SOurce@ANI

US Iran Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे टकराव को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब बस यह तय करना है कि यह 'अच्छे तरीके' से होगा या 'उतने अच्छे तरीके से नहीं'। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईरान की सेना बहुत कमजोर हो चुकी है।

मैरीलैंड के स्पैरोज पॉइंट पर बोलते हुए, जहां उन्होंने अमेरिकी समुद्री औद्योगिक आधार को बढ़ाने के प्रयासों के तहत एक नए शिपयार्ड के निर्माण की घोषणा की, ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले में अमेरिका बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक को पहले 'मिडिल ईस्ट का दादा' (धौंस जमाने वाला) बताया।

उनके पास कोई सेना नहीं है

ट्रंप ने कहा कि, हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उनके पास कोई सेना नहीं है। वह खत्म हो चुकी है; पूरी जगह बर्बाद हो चुकी है। और वे बुरे लोग थे। वे मिडिल ईस्ट में दादागिरी करते थे। अब वे उतने दादा नहीं रहे, लेकिन हमें इसे खत्म करना है। और सवाल बस यह है कि हम इसे किस तरह करना चाहते हैं - अच्छे तरीके से या उतने अच्छे तरीके से नहीं? और जल्द ही आपको पता चल जाएगा।

होर्मुज की 'स्टील की दीवार'

होर्मुज में ईरानी समुद्री ट्रैफिक पर अमेरिकी सेना की नाकेबंदी का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, जब मैं उस 'स्टील की दीवार' को देखता हूं- जो असल में वही है- जिसे हमने बनाया है (वे इसे नाकेबंदी कहते हैं, मैं इसे स्टील की दीवार कहता हूं), तो पाता हूं कि ईरान तक एक भी जहाज नहीं पहुंच पाया है। सिर्फ वही जहाज वहां से गुजर पाते हैं जिन्हें हम जाने देते हैं, और इसका बहुत बड़ा असर हुआ है।

ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना यह पक्का कर रही है कि ईरान को परमाणु हथियार न मिल पाए। उन्होंने कहा कि, हमारी नौसेना यह पक्का करने में सबसे आगे है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार न हो, और यही बात हम कहते आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यह बात पहले ही तय हो चुकी है।

दिया था आसान या मुश्किल रास्ते का संकेत

ट्रंप की ये ताजा टिप्पणियां शनिवार को दिए गए उनके बयानों के बाद आई हैं, जब उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन ईरान के बारे में फैसला करेगा और संभावित नतीजे को या तो आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता बताया था।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा था कि हमें ईरान के बारे में एक फैसला लेना है। ईरान की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए सवाल बस यह है कि रास्ता आसान होगा या मुश्किल। उन्होंने कहा कि हम आसान या मुश्किल, किसी भी रास्ते से आगे बढ़ेंगे।

दोषी पाए गए तो भुगतना होगा खामियाजा- ईरान को ट्रंप की खुली चेतावनी

ये भी पढ़ें
Donald Trump Iran Nuclear Weapons

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 05:51 am

Published on:

07 Oct 2026 05:51 am

Hindi News / World / ट्रंप की ईरान को दो टूक: टकराव खत्म होगा, रास्ता अच्छा होगा या कड़ा-जल्द पता चलेगा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ताइज के अल-सलू में हूतियों का बड़ा हमला नाकाम, यमन की सेना की कार्रवाई में 12 लड़ाके ढेर

Yemen Houthi Conflict
विदेश

होर्मुज से कुछ ही दिनों में गुजरा लाखों बैरल तेल, ट्रंप का दावा- ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म

West Asia conflict
विदेश

अमेरिका-ईरान संघर्ष सात महीने से ज्यादा खिंचा, ट्रंप बोले- भारी नुकसान उठाएगा ईरान, पर सीधी बातचीत को भी तैयार

Qatar foreign ministry
विदेश

लिथुआनिया में NATO बेस और परमाणु हथियार? क्रेमलिन की चेतावनी, तनाव और बढ़ा तो जवाबी कदम उठाएगा रूस

Europe security tensions
विदेश

फ्लाईदुबई कॉकपिट हमले पर इजराइली राजदूत का बड़ा दावा, बोले- हमलावरों का दांव पड़ा उलटा

UAE Israel diplomatic relations
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.