ट्रंप की ईरान को दो टूक: टकराव खत्म होगा, रास्ता अच्छा होगा या कड़ा-जल्द पता चलेगा

ट्रंप ने कहा कि, हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उनके पास कोई सेना नहीं है। वह खत्म हो चुकी है; पूरी जगह बर्बाद हो चुकी है। और वे बुरे लोग थे। वे मिडिल ईस्ट में दादागिरी करते थे। अब वे उतने दादा नहीं रहे, लेकिन हमें इसे खत्म करना है। और सवाल बस यह है कि हम इसे किस तरह करना चाहते हैं - अच्छे तरीके से या उतने अच्छे तरीके से नहीं? और जल्द ही आपको पता चल जाएगा।