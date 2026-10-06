दोषी पाए गए तो भुगतना होगा खामियाजा- ईरान को ट्रंप की खुली चेतावनी

इस घटना में फ्लाईदुबई की एक उड़ान के कॉकपिट में सह-पायलट पर कप्तान पर हमला करने का आरोप लगा था। विमान को बाद में सुरक्षित रूप से सऊदी अरब में उतारा गया। घटना की जांच कई देशों की एजेंसियां कर रही हैं। ट्रंप ने इस दौरान तेल और गैसोलीन की कीमतों पर भी बात की। उन्होंने दावा किया कि ईंधन की कीमतें तेजी से नीचे जा रही हैं। उनका कहना है कि युद्ध खत्म होने के बाद इनमें और बड़ी गिरावट आ सकती है। साथ ही ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए।