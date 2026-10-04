समुद्री सुरक्षा से नई टेक्नोलॉजी तक, भारत-US डिफेंस पार्टनरशिप को मिली नई मजबूती

दोनों अधिकारियों ने इंडो-पैसिफिक के बदलते सुरक्षा माहौल पर चर्चा की। साथ ही रक्षा सहयोग बढ़ाने के नए रास्तों पर बात हुई। बैठक में संयुक्त ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यास के जरिए दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। युद्ध अभ्यास जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने दोनों सेनाओं की इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत किया है।

कुल मिलाकर, भारत और अमेरिका का रक्षा सहयोग अब केवल सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं है। समुद्री सुरक्षा, नई तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे भी इस साझेदारी का हिस्सा बन रहे हैं।