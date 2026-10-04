ईरान युद्ध में इस्तेमाल हुआ था लजेस एयरबेस, अमेरिका की मदद कर बुरी तरह फंसा पुर्तगाल, भारी बवाल के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम

बता दें कि लजेस एयरबेस पुर्तगाल और अमेरिका के बीच पुराने समझौते के तहत काम करता है। शांति के समय अमेरिका बिना पहले अनुमति मांगे इस बेस का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जैसे ही कोई युद्ध या लड़ाई शुरू होती है, पुर्तगाल सरकार की मंजूरी जरूरी हो जाती है। मार्च में जब अमेरिका ने ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों के लिए कुछ ट्रांजिट फ्लाइट्स भेजीं, तब सरकार ने इजाजत दे दी।