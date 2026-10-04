Iran War: ईरान युद्ध में बढ़ा तनाव: सना पर हवाई हमले, ट्रंप की कड़ी चेतावनी से दुनिया की नजरें तेहरान पर

Iran Israel Conflict: ईरान को लेकर पश्चिम एशिया में तनाव अब एक और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान के बीच यमन की राजधानी सना पर हवाई हमलों ने क्षेत्रीय संघर्ष की चिंता बढ़ा दी है। इसी दौरान ओमान के तट के पास तेल टैंकर पर हमले और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में विस्फोट की खबरों ने समुद्री सुरक्षा को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। आने वाले फैसले का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है।