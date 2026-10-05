ईरानी सेना के चीफ और स्टाफ ने दी चेतावनी – ‘ईरान के खिलाफ कोई भी नया युद्ध सभी को अपनी चपेट में ले लेगा’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। हालांकि दोनों देशों के बीच हमले रुके हुए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के बाद अमेरिकी सेना एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर सकती है। ईरान ने कई मौकों पर कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। इसी बीच ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही (Ali Abdollahi) ने एक चेतावनी जारी कर दी है।