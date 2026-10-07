अमेरिका-ईरान संघर्ष सात महीने से ज्यादा खिंचा, ट्रंप बोले- भारी नुकसान उठाएगा ईरान, पर सीधी बातचीत को भी तैयार

मरीन वन में सवार होकर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कई बार ईरान का जिक्र किया। उन्होंने अमेरिकी बॉम्बर्स की आवाजाही, मध्य पूर्व में तनाव, ऊर्जा आपूर्ति और फ्लाईदुबई से जुड़े हमले के बारे में सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी खास खतरे के कारण अमेरिका ने ब्रिटेन से बॉम्बर्स को वापस बुलाया, तो ट्रंप ने पुष्टि की कि धमकियां मिली थीं। ट्रंप ने कहा, हां, मुझे लगता है कि हम ऐसा कह सकते हैं। मेरा मतलब है, वे गलती से वहां से नहीं उड़े थे। उन्होंने आगे कहा, नहीं, लेकिन कुछ धमकियां थीं और दुश्मन को उकसाने के बजाय, हम दुश्मन को पकड़ेंगे और हराएंगे। लेकिन हम उन्हें वहां क्यों छोड़ें? इसलिए, हमने उन्हें थोड़ा इधर-उधर किया, बहुत दूर नहीं।