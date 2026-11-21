UN Secretary-General election: संयुक्त राष्ट्र महासभा में नए महासचिव के चुनाव को लेकर गतिरोध बरकरार है। नए महासचिव के कार्यभार संभालने में अब सिर्फ 40 दिन बचे हैं, लेकिन एंटोनियो गुटेरेस के उत्तराधिकारी के नाम पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। शुक्रवार को काउंसिल के अनौपचारिक मतदान में यूएनसीटीएडी प्रमुख रेबेका ग्रिनस्पैन सबसे आगे थीं, लेकिन उन्हें वीटो का अधिकार रखने वाले दो स्थायी सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ा। कोस्टा रिका की रहने वालीं ग्रिनस्पैन को दस सकारात्मक वोट मिले। वह आठ उम्मीदवारों में अकेली ऐसी थीं, जिन्होंने नौ वोटों की जरूरी सीमा को पार किया।