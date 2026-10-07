ताइज के अल-सलू में हूतियों का बड़ा हमला नाकाम, यमन की सेना की कार्रवाई में 12 लड़ाके ढेर

Yemen Houthi Conflict: यमन के ताइज प्रांत में सऊदी समर्थित सरकारी बलों और सदर्न जाइंट्स ब्रिगेड ने हूती विद्रोहियों के बड़े हमलों को नाकाम कर दिया है। दक्षिणी ताइज के अल-सलू इलाके में यमन की सरकारी सेना ने हूती हमले को नाकाम कर दिया, जिसमें कम से कम 12 लड़ाके मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। वहीं, लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास जायंट्स ब्रिगेड ने धुबाब ज़िले में हूती विद्रोहियों को पीछे खदेड़ दिया और उन्हें सैनिकों और साजो-सामान, दोनों के मामले में भारी नुकसान पहुंचाया।