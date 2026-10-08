सऊदी अरब की मदद पर ट्रंप ने लगाई मुहर, बोले- मक्का अलायंस के तहत सेना भेजना अच्छी बात

Mecca Defense Alliance: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुर्कीये और पाकिस्तान 'मक्का अलायंस' के तहत अपनी सेना तैनात करके सऊदी अरब की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इस कदम को 'अच्छा' बताया। सऊदी अरब पर हमले के बाद वहां सेना भेजने पर तुर्कीये और पाकिस्तान की सहमति के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि, वे सऊदी अरब की मदद करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है।