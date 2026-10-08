ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए रखीं स्पष्ट और सख्त शर्तें, कहा- मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को दिया जाएगा जवाब

Iran War Conditions: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बने गतिरोध के बीच ईरान ने टकराव खत्म करने के लिए अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान ने सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकने और फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा बहाल करने के लिए अपनी स्पष्ट और सख्त शर्तें तय कर दी हैं। इसके अलावा, तेहरान ने यह भी साफ कर दिया है कि शांति या युद्धविराम के लिए अमेरिका के प्रस्तावों का कोई भी जवाब सीधे देने के बजाय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के जरिए दिया जाएगा।