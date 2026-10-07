इंडिगो फ्लाइट पर Lightning Strike, विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त; लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग

लखनऊ पहुंचने के बाद इसी विमान को इंडिगो की उड़ान 6E6968 के रूप में शाम 5:05 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होना था। हालांकि, विमान की जांच के दौरान इसमें तकनीकी खराबी सामने आ गई। इसके बाद विमान को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। पायलट की त्वरित कार्रवाई से विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स बाल-बाल बच गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लैंडिंग के तुरंत बाद तकनीकी टीमों ने विमान की जांच शुरू कर दी है। इंडिगो एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से घटना के विस्तृत कारणों और विमान में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।