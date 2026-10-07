7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

इंडिगो फ्लाइट पर Lightning Strike, विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त; लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग

lightning strike on plane: पटना से लखनऊ जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E925 पर 17 हजार फीट की ऊंचाई पर बिजली गिरी। विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग कराई।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anand Prakash Yadav

Oct 07, 2026

Lucknow Ahmedabad flight

17 हजार फीट की ऊंचाई पर इंडिगो विमान पर गिरी बिजली, बाल-बाल बचे यात्री, Photo Source@ChatGpt

IndiGo Aircraft Damaged: पटना से लखनऊ जा रही इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट बुधवार की शाम मौसम खराब होने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। लखनऊ के आसपास पहुंचने के दौरान विमान करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर था। इसी दौरान विमान के आकाशीय बिजली की चपेट में आने की सूचना मिली। इस घटना में विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

पायलट ने दिखाई सूझबूझ, सुरक्षित हुई लैंडिंग

गनीमत रही कि लाइटनिंग स्ट्राइक के बावजूद विमान का संचालन सामान्य रहा। पायलट ने किसी तरह की परेशानी के बिना विमान को सुरक्षित लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतार लिया। पायलट के इस संयम की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के दौरान विमान में सवार 100 से अधिक यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल रहा। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं।

तय समय से पहले पहुंचा विमान

इंडिगो की शेड्यूल्ड घरेलू उड़ान 6E925 पटना से दोपहर 3:10 बजे लखनऊ के लिए रवाना हुई थी। इसे शाम 4:20 बजे लखनऊ पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के बीच विमान करीब 4:05 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कर गया।

जांच में मिली तकनीकी खराबी

लखनऊ पहुंचने के बाद इसी विमान को इंडिगो की उड़ान 6E6968 के रूप में शाम 5:05 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होना था। हालांकि, विमान की जांच के दौरान इसमें तकनीकी खराबी सामने आ गई। इसके बाद विमान को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। पायलट की त्वरित कार्रवाई से विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स बाल-बाल बच गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लैंडिंग के तुरंत बाद तकनीकी टीमों ने विमान की जांच शुरू कर दी है। इंडिगो एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से घटना के विस्तृत कारणों और विमान में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

यात्रियों के लिए दूसरे विमान का इंतजाम

अहमदाबाद जाने वाली उड़ान भी इस घटना से प्रभावित हुई। यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो, इसके लिए इंडिगो ने दूसरे विमान की व्यवस्था की। इसके बाद यात्रियों को दूसरे विमान से शाम करीब 6:22 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया।

Delhi Protest: ‘जैसे धर्मेंद्र प्रधान गए, वैसे ज्ञानेश कुमार भी जाएंगे’, भारी प्रदर्शन के बाद भी कम नहीं हुआ कांग्रेस नेताओं का गुस्सा

ये भी पढ़ें
india bloc protest gyanesh kumar

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 11:30 pm

Published on:

07 Oct 2026 11:30 pm

Hindi News / National News / इंडिगो फ्लाइट पर Lightning Strike, विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त; लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Delhi Protest: ‘जैसे धर्मेंद्र प्रधान गए, वैसे ज्ञानेश कुमार भी जाएंगे’, भारी प्रदर्शन के बाद भी कम नहीं हुआ कांग्रेस नेताओं का गुस्सा

india bloc protest gyanesh kumar
राष्ट्रीय

कांग्रेस के प्रदर्शन में महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप, वीडियो खंगालने में जुटी दिल्ली पुलिस, FIR की तैयारी

Congress Protest
राष्ट्रीय

CM विजय के 30 करोड़ की संपत्ति का खुलासा न करने से मतदाताओं के निर्णय पर क्या असर पड़ा होगा? मद्रास हाईकोर्ट ने उठाया सवाल

cm vijay
राष्ट्रीय

राहुल के FIR वाले बयान पर शिवराज का तंज, कहा- 99 चुनाव हार चुकें अब हार का शतक लगाने की है इच्छा

Shivraj Singh Chouhan says on Rhaul Gandhi FIR
राष्ट्रीय

Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो को भेजा गया जेल, कोर्ट में लगे गालीबाज को जेल भेजो और आकांक्षा दीदी जिंदाबाद के नारे, See Video

Akanksha Toppo arrested in Ambikapur
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.