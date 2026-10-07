कांग्रेस के प्रदर्शन में महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप, वीडियो खंगालने में जुटी दिल्ली पुलिस, FIR की तैयारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की उन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, उन्हें ड्यूटी करने से रोकने और उनके काम में बाधा डालने से जुड़ी हैं। इसके अलावा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य संबंधित धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।