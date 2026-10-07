कांग्रेस के प्रदर्शन में महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप, वीडियो खंगालने में जुटी दिल्ली पुलिस, FIR की तैयारी

कांग्रेस का प्रदर्शन। (फोटो- IANS)
Delhi Congres Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर के पास कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से कथित मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान बनाए गए कई मोबाइल वीडियो की जांच शुरू कर दी है।
इन वीडियो में कुछ पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की और मारपीट होती दिखाई देने की बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने और उनके काम में बाधा डालने से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान केवल पुरुष पुलिसकर्मी ही नहीं, बल्कि महिला अधिकारी और महिला कांस्टेबल भी कथित तौर पर धक्का-मुक्की और हमले का शिकार हुईं।
घटना से जुड़े वीडियो को पुलिस बारीकी से देख रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस व्यक्ति ने किस पुलिसकर्मी के साथ मारपीट या बदसलूकी की।
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन फुटेज के जरिए प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की कड़ी जोड़ने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
दिल्ली पुलिस प्रदर्शन के दौरान रिकॉर्ड किए गए अलग-अलग वीडियो को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण कर रही है। अधिकारियों की नजर खास तौर पर उन फुटेज पर है, जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प साफ दिखाई देती है।
जांच के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि कथित मारपीट की शुरुआत कैसे हुई और किन लोगों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। पुलिस वीडियो में नजर आ रहे चेहरों और घटनाक्रम के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश करेगी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की उन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, उन्हें ड्यूटी करने से रोकने और उनके काम में बाधा डालने से जुड़ी हैं। इसके अलावा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य संबंधित धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।
कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर इलाके में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। प्रदर्शन को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी।
अब कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। जांच पूरी होने के बाद FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर किस स्तर तक हाथापाई हुई और इसमें कितने लोग शामिल थे।
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