

आइआइएससी के सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च (सीआइडीआर) और माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी (एमसीबी) विभाग के प्रोफेसर अमित सिंह के सहयोग से चूहों पर परीक्षण किया गया। दस दिन के प्रयोग में अकेली आइसोनियाजिड या वैनकोमाइसिन से बैक्टीरिया की संख्या में खास कमी नहीं आई। जबकि दोनों के संयोजन से चूहों के फेफड़ों और तिल्ली में बैक्टीरिया का भार करीब 10 गुना घट गया। फेफड़ों में ग्रैनुलोमा (संक्रमण से बनने वाली गांठों) की संख्या भी कम हुई। आइआइएससी की प्रोफेसर नागासुमा चंद्रा के अनुसार, अध्ययन का उद्देश्य आइसोनियाजिड की प्रभावशीलता दोबारा बहाल करना था। अब इस संयोजन को क्लीनिकल ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ाने पर काम हो रहा है। मरीजों पर इस्तेमाल से पहले इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण जरूरी होगा।