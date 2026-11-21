क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल बीजेपी में शामिल, मिली बड़ी जिम्मेदारी(फोटो-IANS)
BJP: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में बदलाव किया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तत्काल प्रभाव से सात राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और तीन राष्ट्रीय महामंत्रियों की नियुक्ति की घोषणा की है। नई टीम में देश के अलग-अलग राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के नेता शामिल हैं। इस सूची में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का नाम भी शामिल है। भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की नई कार्यकारिणी में स्पेशल इनवाइटी बनाया है। उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी ज्वाइन करते ही बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है।
इन नियुक्तियों में उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य के दो नेताओं संगम लाल गुप्ता और संगीता बलवंत बिंद को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दोनों नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में जिम्मेदारी सौंपी गई है।
BJP की ओर से जारी नियुक्ति लिस्ट के अनुसार, सात नेताओं को ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
|नाम
|राज्य
|जोगेन मोहन
|असम
|ममता मोहंता
|ओडिशा
|संगम लाल गुप्ता
|उत्तर प्रदेश
|बबनराव रावजी चौधरी
|महाराष्ट्र
|सत प्रकाश राणा
|दिल्ली
|डॉ. अर्जुन साहनी
|बिहार
|संगीता बलवंत बिंद
|उत्तर प्रदेश
इस सूची में उत्तर प्रदेश से दो नेताओं को जगह मिली है। संगम लाल गुप्ता और संगीता बलवंत बिंद की नियुक्ति को आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के अलावा पार्टी ने तीन नेताओं को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों में दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिला है।
|नाम
|राज्य
|गजेंद्र यादव
|दिल्ली
|प्रमोद मध्वराज
|कर्नाटक
|ललित चंद्राकार
|छत्तीसगढ़
ओबीसी मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम में अलग-अलग राज्यों के नेताओं को शामिल कर संगठन में व्यापक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। सात राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और तीन राष्ट्रीय महामंत्रियों की नियुक्ति के साथ पार्टी ने संगठनात्मक जिम्मेदारियों का नया बंटवारा किया है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश से दो नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने को 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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