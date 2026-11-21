Nepal PM Balendra Shah India Visit: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह रविवार को दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी उनकी मुलाकात की उम्मीद है। इस मुलाकात मे दोनों देशों के बीच व्यापार, बिजली, रेलवे और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही नेपाल अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ से तबाह हुए बुनियादी ढ़ांचे को फिर से तैयार करने की मदद भी मांग सकता है।