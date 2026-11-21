

RSS प्रमुख ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि इस पर संदेह करने या चिंता करने की कोई वजह नहीं है। दुनिया आज कई मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन विचार में पूरी मानवता का मार्गदर्शन करने की क्षमता है। भागवत ने RSS और गायत्री परिवार के कार्यों को एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा बताया। उनके मुताबिक, इन संगठनों का लगातार विस्तार और सफलता उनके प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम है।