मोहन भागवत(फोटो-IANS)
Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि किसी संगठन को 100 साल तक चलाना आसान नहीं होता। अनुशासन के साथ उसे आगे बढ़ाना और भी बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि किसी संस्था को पीढ़ियों तक बनाए रखने के लिए समर्पण, सेवा और प्रतिबद्धता जरूरी है।
मोहन भागवत शनिवार को उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित शांतिकुंज में माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह आयोजन अखंड दीप की स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया।
मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी संगठन की यात्रा में कई तरह की चुनौतियां आती हैं। कई बार उसे उपेक्षा और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लगातार सेवा और समर्पण के जरिए वह समाज का विश्वास, सहयोग और सम्मान हासिल करता है।उन्होंने कहा कि किसी संस्था का शताब्दी वर्ष पूरा करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन अनुशासन के साथ उसके काम को आगे बढ़ाना उससे भी बड़ी साधना है।
RSS प्रमुख ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि इस पर संदेह करने या चिंता करने की कोई वजह नहीं है। दुनिया आज कई मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन विचार में पूरी मानवता का मार्गदर्शन करने की क्षमता है। भागवत ने RSS और गायत्री परिवार के कार्यों को एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा बताया। उनके मुताबिक, इन संगठनों का लगातार विस्तार और सफलता उनके प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम है।
मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को भगवान हनुमान के समर्पण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में खुद को समर्पित किया था, उसी तरह हर स्वयंसेवक को समाज सेवा और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए।
शांतिकुंज में आयोजित समारोह पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की ओर से अखंड दीप की स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक थे। अखंड दीप को संगठन के आध्यात्मिक उद्देश्य, गायत्री साधना, आत्म-अनुशासन और सामाजिक बदलाव के अभियान से जोड़कर देखा जाता है। इस कार्यक्रम में माता भगवती देवी शर्मा की 100वीं जयंती भी मनाई गई। उनका जीवन आध्यात्मिक साधना, त्याग और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए समर्पित रहा।
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