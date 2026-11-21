CPI (M) नेता ने कहा कि आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वे न तो राजनीतिक दलों को विश्वास में ले रहे हैं और न ही संसद को किसी तरह की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया।