मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से भारत को लगातार ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके बाद 28 फरवरी 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से संकट और गहरा गया। इस दौरान ईरान और अमेरिका की ओर से अलग-अलग नाकेबंदी जैसी स्थितियां बनीं। इसके बावजूद भारतीय तेल कंपनियों ने ईंधन की खेप देश तक पहुंचाने में सफलता हासिल की।