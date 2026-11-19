इस दौरान कांग्रेस सांसद गोगोई ने सावरकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर शिव सेना नेताओं द्वारा सोनिया गांधी की किताब के पन्ने फाड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा और ज्ञान की पूजा करते हैं। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की किताब कई लोगों को प्रेरित करेगी - कि कैसे कोई व्यक्ति इतने बड़े सदमे के बाद भी इतना सक्रिय रह सकता है, कैसे वह उसके बाद भी देश की सेवा कर सकती है, कैसे वह परिवार को एकजुट रख सकती है और यह सब मुस्कुराते हुए कर सकती है। इसलिए, मुझे लगता है कि कई लोगों को इस किताब में केवल प्रेरणा और देशभक्ति ही मिली है, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।