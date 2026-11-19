हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को जमानत दे दी। साथ ही उन्हें जिला न्यायालय में फैसले को चुनौती देने के लिए एक महीने की मोहलत भी दी है। इस दौरान वे फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। वर्तमान में विधायक पद पर काबिज भाजपा नेता को आपराधिक मामले में सजा मिलने से रायगढ़ के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि महेश बालदी और अन्य आरोपी जिला न्यायालय में अपील करते हैं या नहीं। अपील होने पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी महत्वपूर्ण रहेगी।