इस बीच, डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने बरामदगी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल नेटवर्क पर निगरानी रखने और तस्करों को गिरफ्तार करने में राज्य पुलिस क्यों विफल रही? स्टालिन ने दावा किया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से राज्य की छवि प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी पूछा कि नशा विरोधी गतिविधियों के लिए बनाई गई इकाइयां इस मामले में क्या कर रही थीं और गृह विभाग संभाल रहे मुख्यमंत्री विजय इस मुद्दे पर क्या जवाब देंगे।