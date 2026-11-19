तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोलाथुर सीट से बाबू ने स्टालिन को हराया था। कोलाथुर सीट को स्टालिन का गढ़ माना जाता था, क्योंकि इस सीट पर वह पहले 3 बार चुनाव जीत चुके थे। 2011, 2016 और 2021 विधानसभा चुनाव में इसी सीट से चुनाव लड़ते हुए स्टालिन विजयी रहे थे और ऐसे में 2026 विधानसभा चुनाव में भी उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन टीवीके के बाबू ने सभी को चौकाते हुए स्टालिन को शिकस्त दी। बाबू ने स्टालिन को 8,795 वोटों के अंतर से हराया था। बाबू को 82,997 वोट मिले थे, जबकि स्टालिन को 74,202 वोट ही मिले। स्टालिन के खिलाफ बाबू की जीत को इस विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर माना गया। बाबू पहले स्टालिन की डीएमके के ही सदस्य थे। उन्होंने 2006 में पुरासावक्कम सीट से विधायक के रूप में जीत हासिल की और वह उत्तरी चेन्नई के जिला सचिव भी रहे। बाद में पार्टी से मतभेद के चलते वह एआईएडीएमके में शामिल हो गए और फिर 2026 में चुनाव से पहले फरवरी 2026 में टीवीके का हिस्सा बने।