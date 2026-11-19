Lt Gen Ashok Joshi Death: भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जोशी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। पुणे के कोंढवा इलाके में स्थित सालुंखे विहार (Salunke Vihar Wanowrie) की एक रिहायशी इमारत की छत से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। वह बुधवार सुबह धूप सेंकने के लिए छत पर गए थे। कुछ समय बाद इमारत के परिसर में उनका शव मिला। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है।