Manoj Tiwari Ravi Kishan Call: कलर्स के रियलिटी शो 'धमाल विद पति-पत्नी और पंगा 'जोड़ियों का रियलिटी चेक' के आगामी वीकेंड एपिसोड में भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सितारे मनोज तिवारी और रवि किशन एक मजेदार ट्विस्ट के साथ नजर आने वाले हैं। शो में मनोज तिवारी को एक दिलचस्प टास्क दिया गया, जिसके तहत उन्हें रवि किशन को वीडियो कॉल करके 1 लाख रुपये मांगने थे। शुरुआत में रवि किशन ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन बाद में वीडियो कॉल पर हुई बातचीत ने इस चुनौती को और भी रोमांचक बना दिया।