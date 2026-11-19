मनोज तिवारी ने रवि किशन से मांगे 1 लाख रुपये (सोर्स: x-@PATIPATNIPANGA)
Manoj Tiwari Ravi Kishan Call: कलर्स के रियलिटी शो 'धमाल विद पति-पत्नी और पंगा 'जोड़ियों का रियलिटी चेक' के आगामी वीकेंड एपिसोड में भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सितारे मनोज तिवारी और रवि किशन एक मजेदार ट्विस्ट के साथ नजर आने वाले हैं। शो में मनोज तिवारी को एक दिलचस्प टास्क दिया गया, जिसके तहत उन्हें रवि किशन को वीडियो कॉल करके 1 लाख रुपये मांगने थे। शुरुआत में रवि किशन ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन बाद में वीडियो कॉल पर हुई बातचीत ने इस चुनौती को और भी रोमांचक बना दिया।
शो के दौरान मनोज तिवारी को दी गई चुनौती के मुताबिक, उन्हें रवि किशन से वीडियो कॉल पर 1 लाख रुपये की डिमांड करनी थी। पहले प्रयास में रवि किशन ने फोन रिसीव नहीं किया, जिससे यह टास्क अधूरा रह गया।
हालांकि, मनोज तिवारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि रवि किशन के साथ उनके लंबे समय से मजेदार और हंसी-मजाक भरे रिश्ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि टास्क मिलते ही उन्हें अंदाजा था कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। शुरुआती झटके के बाद जब दोनों की वीडियो कॉल पर बात हुई, तो मामला और अधिक मजेदार हो गया।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद दर्शकों के बीच यह उत्सुकता बढ़ गई है कि क्या रवि किशन वाकई मनोज तिवारी को 1 लाख रुपये देंगे या फिर कोई मजेदार जवाब देकर बात टाल जाएंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए दर्शकों को 'धमाल विद पति-पत्नी और पंगा' के आने वाले वीकेंड एपिसोड का इंतजार करना होगा।
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