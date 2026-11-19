विदेशी दर्शकों को अधूरी दिख रही है 'रामायण' की कहानी (सोर्स: x-@R0npz)
Ram Bharat Milap Scene: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन इसके हिंदी और इंटरनेशनल वर्जन के बीच के अंतर ने दर्शकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। जहां भारत में रिलीज हुआ मूल हिंदी वर्जन 3 घंटे 15 मिनट का है, वहीं अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए इसके अंग्रेजी डब वर्जन के समय को आधा घंटा घटाकर 2 घंटे 45 मिनट कर दिया गया है। बता दें, इस कटौती के चलते विदेशी दर्शक न केवल ए.आर. रहमान के गानों का छोटा रूप देख रहे हैं, बल्कि फिल्म की भावनात्मक रीढ़ माने जाने वाले 'राम-भरत मिलाप' के अहम दृश्य से भी वंचित रह गए हैं।
फिल्म के को-प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG द्वारा विकसित 'ब्रह्मा AI' तकनीक की मदद से अंग्रेजी डब वर्जन में कलाकारों के होंठों की मूवमेंट को डॉयलॉग के साथ सिंक किया गया है। नमित मल्होत्रा के मुताबिक, विदेशों में इंटरवल न होने और वहां के दर्शकों की देखने की आदतों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को क्रिस्प रखने के लिए गानों को छोटा किया गया है।
हालांकि, IGN के मुताबिक, 2 घंटे 45 मिनट के इंटरनेशनल वर्जन से 'राम-भरत मिलाप' का पूरा सीन हटा दिया गया है। हिंदी वर्जन में ये दृश्य तब आता है जब वनवास के दौरान अयोध्या की सेना को आता देख लक्ष्मण (रवि दुबे) को संदेह होता है कि भरत (आदिनाथ कोठारे) सिंहासन के लिए राम (रणबीर कपूर) पर हमला करने आए हैं, लेकिन भरत वहां आकर पिता दशरथ (अरुण गोविल) के निधन की खबर देते हैं और अपनी मां कैकेयी (लारा दत्ता) की साजिश से असहमति जताते हुए राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं।
बता दें, राम अपने पिता के वचन से बंधे होने के कारण लौटने से इनकार कर देते हैं और भरत से कहते हैं कि वे कैकेयी का त्याग न करें। इसके बाद भरत सिंहासन पर बैठने के बजाय राम की खड़ाऊं मांगकर ले जाते हैं। ये सीन न केवल भरत के त्याग को दिखाता है, बल्कि आगे चलकर रावण (यश) द्वारा सीता (साई पल्लवी) के अपहरण और जटायु (अनमोल खेर की आवाज) की मृत्यु के बाद राम के उस संकल्प से भी जुड़ता है, जिसमें वे किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय नियति को अपने हाथों में लेने का फैसला करते हैं।
इसमें मजेदार बात ये है कि कटौती सिर्फ इंटरनेशनल वर्जन में ही नहीं हुई है, बल्कि 3 घंटे 15 मिनट के भारतीय वर्जन में भी एक शानदार एक्शन सीक्वेंस गायब है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इंटरनेशनल वर्जन के कुछ लीक वीडियो सामने आए हैं, जो शूर्पणखा (रकुल प्रीत सिंह) की नाक कटने के बाद असुर सेना के साथ हुई मुठभेड़ का हिस्सा हैं।
इस सीक्वेंस में भेड़ियों का एक झुंड एक गुफा के अंदर लक्ष्मण और सीता का पीछा करता है। जैसे ही भेड़िये उन पर झपटने वाले होते हैं और लक्ष्मण ढाल बनकर सामने आते हैं, तभी राम वहां पहुंचकर तीरों की बौछार से उन भेड़ियों का संहार करते हैं। लीक हुए इन दृश्यों पर विदेशी दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक दोनों वर्जन में किए गए इन बदलावों पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
इन बदलावों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है। 5 नवंबर को रिलीज होने के बाद महज 13 दिनों के भीतर 'रामायण' ने दुनिया भर में 1483 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है, जिसमें भारत की 820 करोड़ रुपये से अधिक की नेट कमाई शामिल है। इसके साथ ही ये अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। उत्तरी अमेरिका, यूके, आयरलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन के बाद अब इसे जल्द ही अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी रिलीज किया जाएगा।
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