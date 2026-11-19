Ram Bharat Milap Scene: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन इसके हिंदी और इंटरनेशनल वर्जन के बीच के अंतर ने दर्शकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। जहां भारत में रिलीज हुआ मूल हिंदी वर्जन 3 घंटे 15 मिनट का है, वहीं अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए इसके अंग्रेजी डब वर्जन के समय को आधा घंटा घटाकर 2 घंटे 45 मिनट कर दिया गया है। बता दें, इस कटौती के चलते विदेशी दर्शक न केवल ए.आर. रहमान के गानों का छोटा रूप देख रहे हैं, बल्कि फिल्म की भावनात्मक रीढ़ माने जाने वाले 'राम-भरत मिलाप' के अहम दृश्य से भी वंचित रह गए हैं।