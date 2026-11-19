बता दें, पुलिस अधिकारियों ने इस मामले के संदर्भ में बताया कि इससे पहले बॉलीवुड एक्टर अमिताब बच्चन, तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। उस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने बेंगलुरु के रहने वाले 30 वर्षीय आईआईटी (IIT) ग्रेजुएट वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ था कि वैभव मिश्रा ने कथित तौर पर धमकियां देने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि, पुलिस अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तार किए गए वैभव मिश्रा का किसी भी आपराधिक गिरोह से कोई संबंध नहीं था।