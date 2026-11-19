Koffee With Karan 9 Viral Video : 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के हालिया एपिसोड में सेलिब्रिटीज को फोन लगाने वाले गेम राउंड के दौरान अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की मजेदार बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। इस क्लिप में अनन्या ईशान को कॉल करके माफी मांगने का नाटक करती हैं, लेकिन ईशान तुरंत उनकी एक्टिंग पकड़ लेते हैं। दरअसल, बाद में करण जौहर की दखल के बाद ईशान तय लाइन बोलते हैं और अनन्या को इस राउंड के 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं।