शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे (Photo: IANS/File)
Srinivas Vanga Joins BJP: महाराष्ट्र के पालघर जिले की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के पूर्व विधायक श्रीनिवास वनगा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान वह पार्टी में शामिल हुए। श्रीनिवास वनगा के बीजेपी में शामिल होने से पालघर में शिंदे गुट को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है।
श्रीनिवास वनगा पालघर की राजनीति में जाना-पहचाना नाम हैं। उनके पिता चिंतामण वनगा 2014 में पालघर से लोकसभा सांसद चुने गए थे। 2018 में उनके आकस्मिक निधन के बाद श्रीनिवास वनगा सक्रिय राजनीति में आए। उपचुनाव से पहले श्रीनिवास वनगा ने शिवसेना में प्रवेश किया और चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
इसके बाद शिवसेना ने उन्हें पालघर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर वह विधायक बने। बाद में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अलग होकर अपना गुट बनाया, तो श्रीनिवास वनगा ने भी शिंदे का साथ दिया था।
2024 के विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट ने श्रीनिवास वनगा को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की थी।
बताया जाता है कि टिकट कटने के बाद से ही वह पार्टी से दूर होते चले गए थे। वह शिवसेना के कार्यक्रमों में भी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आते थे। यहां तक कि पार्टी के बैनर और कार्यक्रमों में भी उन्हें पहले जैसी जगह नहीं मिल रही थी।
पिछले कुछ महीनों से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। आखिरकार गुरुवार को उन्होंने बीजेपी का दामन थाम ही लिया।
बीजेपी में शामिल होने के बाद श्रीनिवास वनगा ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए इसे घर वापसी बताया। उन्होंने कहा कि वह और उनका परिवार लंबे समय से घर वापसी के लिए आतुर था। उन्होंने अपने दिवंगत पिता चिंतामण वनगा को याद करते हुए कहा कि आज उनके पिता भी खुश होंगे। वनगा ने स्वीकार किया कि कुछ समय के लिए वह राजनीति में भटक गए थे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी पद या राजनीतिक अपेक्षा के बिना बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और सभी सहयोगियों के साथ मिलकर संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की प्रमुख मौजूदगी में श्रीनिवास वनगा का पार्टी में स्वागत किया गया। सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह के मंच पर हुए इस पार्टी प्रवेश को पालघर की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। श्रीनिवास वनगा के पिता ने 2018 में निधन होने तक कई वर्षों तक पालघर का प्रतिनिधित्व किया था। श्रीनिवास के बीजेपी में आने से पालघर जिले में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है।
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