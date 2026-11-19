Srinivas Vanga Joins BJP: महाराष्ट्र के पालघर जिले की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के पूर्व विधायक श्रीनिवास वनगा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान वह पार्टी में शामिल हुए। श्रीनिवास वनगा के बीजेपी में शामिल होने से पालघर में शिंदे गुट को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है।