Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता पर अपने ही दो मासूम बेटों को वडापाव खिलाने और नई स्कूटी से घुमाने का लालच देकर नहर में फेंकने का आरोप लगा है। इस खौफनाक वारदात में 7 साल के बड़े बेटे आरुष का शव करीब 40 घंटे बाद बरामद हुआ है, जबकि 5 साल का छोटा बेटा कार्तिक अब भी लापता है। पुलिस ने आरोपी पिता परमेश्वर रोडगे (50) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि नहर पर मौजूद कुछ किसानों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें धमकी दी और उन पर पत्थर फेंके।