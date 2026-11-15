NCP विलय पर ब्रेक के बाद सुनेत्रा गुट में हलचल, शिवसेना नेता का दावा- 2-4 दिन में बड़ा फैसला लेंगे प्रदेश अध्यक्ष

माणगांव में पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के दौरान शिवसेना विधायक महेंद्र दलवी ने सुनील तटकरे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि सुनील तटकरे अगले दो से चार दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनसीपी में अब तटकरे को पहले जैसा महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक सफर में तटकरे ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के बजाय कई लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अजित पवार के निधन को नौ महीने हो चुके है और तटकरे ऐसे बयान दे रहे, जो ठीक नहीं है। आने वाले समय में जनता उन्हें सही जवाब देगी।