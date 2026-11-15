उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता ने की शिंदे के करीबी से मुलाकात, शिवसेना के विलय पर क्या कहा?

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने उपसभापती और शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता सचिन अहीर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में चर्चा हुई। इस अचानक हुई मुलाकात ने सियासी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया, हालांकि मुलाकात के तुरंत बाद दानवे ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए राजनीतिक समीकरणों को लेकर स्थिति साफ कर दी। उन्होंने स्पष्ट कहा, दिवाली की शुभकामनाएं देने आया हूं, लेकिन साथ आने का सवाल नहीं है।