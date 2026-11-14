‘शरद पवार की छवि को नुकसान हो रहा’, NCP विलय की चर्चाओं पर उद्धव गुट का तंज- कुछ नेता मंत्री बनने के लिए बेताब

Sanjay Raut on NCP Merger: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर जारी चर्चाओं के बीच अब शिवसेना (UBT) के मुखपत्र 'सामना' ने अपने संपादकीय के जरिए इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। 'चलो विलय-विलय खेलते हैं' शीर्षक वाले संपादकीय में दोनों राष्ट्रवादी गुटों के बीच चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर तंज कसा गया है। साथ ही दावा किया गया है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) में दो-चार नेता मंत्री पद पाने के लिए बेताब हैं। इस संपादकीय पर सांसद सुप्रिया सुले ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है।